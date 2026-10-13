Agricultura abona el segundo pago a los agricultores y ganaderos afectados por las borrascas de enero y febrero

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación informa del abono de un segundo pago de 8,8 millones de euros que se dirige a 934 agricultores y ganaderos afectados por los daños causados en sus explotaciones por las borrascas de enero y febrero que no fueron cubiertos por las pólizas de los seguros agrarios.

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La ayuda por franquicias pagada ya se eleva a 13.670.322,95 euros, repartidos entre 1.808 titulares de explotaciones agrarias.

El objetivo es compensarles por los daños no indemnizados por el seguro en aplicación de las franquicias y otras condiciones del contrato suscrito.

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Según se especifica desde el Ministerio "se han tenido en cuenta las comunicaciones de errores materiales de identificación o de información personal presentadas, y la comprobación del alcance del límite por la acumulación de ayudas de minimis, (Reglamento UE 1408/2013), que ha supuesto en algunos casos la minoración de las cuantías iniciales por concurrencia con otras ayudas, subvenciones o ingresos cuya suma supera los límites establecidos en la normativa comunitaria".