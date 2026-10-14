El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 realiza un llamamiento urgente para donar sangre de los grupos A- y 0-, cuyas reservas están en rojo, según informa la Agencia Europa Press.

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Igualmente se buscan también donantes de los grupos A+, B+, B- y AB-, cuyas reservas están en naranja.

Captura De Los Niveles De Reserva De Sangre En CyL a fecha del 13 de octubre de 2026

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