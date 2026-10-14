El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 realiza un llamamiento urgente para donar sangre de los grupos A- y 0-, cuyas reservas están en rojo, según informa la Agencia Europa Press.
Publicidad
Publicidad
Igualmente se buscan también donantes de los grupos A+, B+, B- y AB-, cuyas reservas están en naranja.
Publicidad
Publicidad
El 112 se ha hecho eco de la situación de las reservas de sangre en el Centro de Hemoterapia y Hemodonación e informa que se presentan déficits en seis grupos y solo los 0+ y AB+ están en verde.