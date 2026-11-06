Dos años de cárcel para un reincidente que estafó más de 83.000 euros en la venta de un camión en Salamanca

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a dos años de prisión a un hombre por un delito de estafa en la compraventa de un camión que nunca llegó a entregar, pese a haber recibido más de 83.000 euros de la empresa perjudicada. El condenado, que ya contaba con antecedentes por otro delito de estafa, deberá indemnizar a la mercantil con un total de 9.955 euros.

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Los hechos se remontan a marzo de 2024, cuando el acusado, como responsable de una empresa dedicada a la actividad relacionada con vehículos industriales ubicada en el polígono de Los Villares, en Villares de la Reina, contactó con el representante de una empresa salmantina interesado en adquirir un camión de la marca Scania por 74.000 euros.

Según recoge la sentencia, el comprador realizó varios pagos a petición del vendedor. El primero, de 8.000 euros, se efectuó en concepto de reserva. Posteriormente, el acusado solicitó otros 71.135 euros como pago completo del vehículo y, finalmente, reclamó 3.877 euros adicionales por los supuestos gastos de transporte.

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En total, la víctima llegó a abonar 83.012 euros. Sin embargo, el camión nunca fue entregado y tampoco se facilitó información verificable sobre su importación o disponibilidad. La resolución judicial señala que no se realizó ninguna gestión comercial efectiva para adquirir el vehículo y que el acusado fue evitando progresivamente las comunicaciones con el comprador, ofreciendo explicaciones contradictorias.

El dinero recuperado y la condena De la cantidad entregada, el perjudicado consiguió recuperar 3.872 euros mediante una transferencia realizada por el acusado y otros 71.185 euros que habían quedado bloqueados en las cuentas de destino. La cantidad restante fue objeto de reclamación judicial.

Antes de la celebración de la audiencia preliminar, el acusado consignó 7.995 euros para reparar los daños y perjuicios ocasionados. Esta circunstancia fue tenida en cuenta como atenuante de reparación del daño, mientras que la existencia de una condena anterior por estafa supuso la aplicación de la agravante de reincidencia.

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La sentencia concluye imponiendo al acusado dos años de prisión y ocho meses de multa, con una cuota diaria de ocho euros.

Además, deberá indemnizar a la empresa perjudicada con 7.955 euros por la cantidad pendiente y otros 2.000 euros por los gastos derivados del alquiler de otro camión para poder continuar con su actividad laboral. La empresa vinculada al acusado responderá civilmente de forma subsidiaria.