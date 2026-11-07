Atropellan a una mujer en Villamayor

Una mujer de 60 años ha sido atropellada en Villamayor en el mediodía de este sábado, minutos antes de las 13:00 horas, a las 12:48.

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El suceso, que ha tenido lugar a la altura del número 28 de la calle San Miguel, ha obligado a movilizar a los servicios de emergencia.

Así pues, hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de tráfico y una ambulancia, cuyo personal sanitario ha brindado una primera asistencia in situ.

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