Atropellan a una mujer en Villamayor

Una mujer de 60 años ha sido atropellada en Villamayor en el mediodía de este sábado, minutos antes de las 13:00 horas, a las 12:48.
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El suceso, que ha tenido lugar a la altura del número 28 de la calle San Miguel, ha obligado a movilizar a los servicios de emergencia.
Así pues, hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de tráfico y una ambulancia, cuyo personal sanitario ha brindado una primera asistencia in situ.
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Las primeras informaciones recabadas no apuntan al alcance de las lesiones sufridas por la víctima, así como tampoco si ha requerido ser trasladada al Hospital de Salamanca.