La salida de vía de un coche en Arapiles se salda con un herido

A primera hora de la mañana de este domingo, a las 7:45 horas, el 112 de Castilla y León era alertado de un accidente de tráfico en Arapiles.

Publicidad Publicidad

Tal y como han referido fuentes oficiales, el alertante informaba de la salida de vía de un coche en la DSA-106, concretamente, en el punto kilométrico 1.

Producto del suceso un hombre de unos 50 años, y conductor del vehículo accidentado, ha precisado asistencia sanitaria.

Publicidad Publicidad