La salida de vía de un coche en Arapiles se salda con un herido

A primera hora de la mañana de este domingo, a las 7:45 horas, el 112 de Castilla y León era alertado de un accidente de tráfico en Arapiles.
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Tal y como han referido fuentes oficiales, el alertante informaba de la salida de vía de un coche en la DSA-106, concretamente, en el punto kilométrico 1.
Producto del suceso un hombre de unos 50 años, y conductor del vehículo accidentado, ha precisado asistencia sanitaria.
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Hasta el lugar se han movilizado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Sacyl para brindar una primera asistencia in situ y valorar el posible traslado de la víctima al Hospital.