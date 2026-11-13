El sur de la provincia de Salamanca vuelve a estar en aviso amarillo por lluvias a partir de las 12 horas

La provincia de Salamanca vuelve a ver el aviso amarillo por lluvias este viernes 13 de noviembre.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado este aviso solamente para la parte sur a partir de las 12:00 horas, manteniéndose según las previsiones hasta las 23:59 horas.

La precicipitación acumulada que se espera en 12 horas es de 40 litros por metro cuadrado.

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Al igual que Salamanca, la Aemet extiende este aviso amarillo por lluvias para esta jornada en el sur de Ávila y en Sanabria (Zamora). El norte de Extremadura que límita con el sur de tierra charras se encuentra en la misma situación.

Probabilidad De Precipitación En Salamanca Hasta El Jueves 19 De Noviembre Según La Aemet

En el caso concreto de Salamanca, la Aemet estima que las lluvias sigan estando presentes hasta el jueves que viene; hasta el martes es cuando se esperan las probabilidades de precipitación más altas, entre el 75 y el 100 %.