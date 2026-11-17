El PSOE de Salamanca ha mantenido un encuentro este martes con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias de Salamanca en el que han defendido su compromiso con el sector. En el encuentro, los candidatos al Congreso, Antonio Cámara y Carmen Ávila han defendido este compromiso firme del PSOE de Salamanca con quienes viven y trabajan en el campo, reivindicando medidas que garanticen la rentabilidad de las explotaciones, la igualdad de oportunidades y el futuro del medio rural.

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“Más futuro para el campo, más oportunidades para quienes lo trabajan” es la apuesta que los socialistas han hecho en lo que consideran "un sector estratégico para Salamanca, una provincia con un enorme potencial agrícola y ganadero y que cuenta con el mayor censo de ganado vacuno de España". Un sector que constituye uno de los principales motores económicos y de empleo del territorio “y que resulta imprescindible para mantener vivos nuestros pueblos, fijar población y garantizar la producción de alimentos de calidad”.

Antonio Cámara ha asegurado que el PSOE respalda a “mujeres y hombres que desarrollan su actividad en condiciones cada vez más exigentes, especialmente por el incremento de los costes de producción, los combustibles y otras materias primas” y, en este sentido, ha puesto en valor las medidas impulsadas por el Gobierno de España para paliar estas dificultades, con ayudas extraordinarias para el gasóleo y los fertilizantes, tras apelar a que el apoyo al sector debe mantenerse mientras persistan las circunstancias que comprometen la viabilidad económica de las explotaciones, al igual que el mantenimiento en la defensa de una Política Agraria Común (PAC) suficientemente financiada y con capacidad para responder a las necesidades reales del campo español tal y como lo está haciendo el Gobierno que encabeza Pedro Sánchez frente “a lemas, palabras vacías y fotos del partido popular, y aquí, en Castilla y León y con Mañueco tenemos el mejor ejemplo”.

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