Castilla y León lidera la producción nacional de trucha arcoíris y diversifica su acuicultura

Castilla y León se mantiene como la principal productora de trucha arcoíris de España tras alcanzar las 4.535 toneladas en 2025, lo que representa el 25,41 % del total nacional. El sector regional ha logrado superar el impacto de pasadas sequías gracias a la modernización de sus instalaciones, la concentración empresarial y mejoras en la oxigenación y adaptación climática que reducen la mortandad en verano.

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Más allá de su especie estrella, la acuicultura castellana y leonesa destaca por su apuesta tecnológica para diversificar el catálogo productivo en pleno interior peninsular. Prueba de ello son las 22,40 toneladas de langostino blanco cultivadas bajo cubierta mediante tecnología biofloc, a las que se suman cuatro toneladas de salmón del Danubio (Hucho hucho), consolidando así nichos de alta especialización.

En paralelo, el mercado de la trucha está virando del tradicional formato de ración hacia ejemplares de mayor tamaño destinados a la exportación y a la industria del ahumado para ganar valor añadido. Esta transformación comercial convive con importantes retos estructurales, como el encarecimiento de los piensos, las trabas administrativas, la necesidad de financiación y la falta de relevo generacional, factores ante los que el sector fía su futuro a la eficiencia hídrica y la innovación constante.