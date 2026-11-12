Salamanca contará con una nueva balsa de agua para abastecer a la ganadería extensiva tras los incendios

Salamanca contará con una nueva balsa destinada a garantizar el abastecimiento de agua a la ganadería extensiva en el marco del plan impulsado por la Junta de Castilla y León para recuperar las zonas afectadas por los incendios forestales del verano de 2025.

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La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el Plan de Obras para la construcción de once balsas en las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora. La actuación contará con una inversión prevista de dos millones de euros y contempla que las infraestructuras estén finalizadas antes de que termine 2027.

De las once balsas proyectadas, cuatro se construirán en León y otras cuatro en Zamora, mientras que Ávila, Palencia y Salamanca dispondrán de una cada una.

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La publicación de este plan supone el paso previo necesario para redactar los proyectos y comenzar posteriormente la ejecución de las obras. Los municipios incluidos han sido seleccionados entre aquellos que sufrieron los efectos de los incendios y manifestaron su interés en disponer de estas infraestructuras, siempre que cumplieran los requisitos técnicos y territoriales.

El objetivo de estas nuevas instalaciones es garantizar el suministro de agua a las explotaciones de ganadería extensiva, una actividad fundamental para el mantenimiento del medio rural. Además, el pastoreo contribuye a controlar la vegetación y reducir la acumulación de combustible forestal, lo que ayuda a prevenir la propagación de nuevos incendios.

Las balsas también funcionarán como reservas estratégicas de agua que podrán utilizarse como apoyo en las labores de extinción en caso de que se produzcan nuevos fuegos.