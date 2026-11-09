Bajan todos los cereales y sube el ovino

La lonja de Salamanca ha seguido la tendencia de otros mercados y ha bajado los cereales este lunes 9 de noviembre. Todos bajan el precio encabezados por el maíz, que es el que más pierde con 3 euros, mientras que el trigo, la avena y el triticale bajan 2 euros. Un euro pierde la cebada y el centeno.
Todo lo contrario ha ocurrido en la mesa de ovino, con una subida generalizada de 5 céntimos para todos los lechazos y corderos. Los corderos de más de 28 kilos salen de la tabla y dejan de cotizar.
Estabilidad en vacuno. Suben los añojos tres céntimos en todos los pesos y tamaños mientras que lo demás repite cotización. Las vacas bajan 3 céntimos.
En la mesa de porcino, los vocales han determinado una bajada de precios en el cerdo blanco entre 1 y 3 céntimos. Por su parte los lechones y los tostones mantienen los precios establecidos la semana pasada.
sd