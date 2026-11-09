Bajan todos los cereales y sube el ovino

La lonja de Salamanca ha seguido la tendencia de otros mercados y ha bajado los cereales este lunes 9 de noviembre. Todos bajan el precio encabezados por el maíz, que es el que más pierde con 3 euros, mientras que el trigo, la avena y el triticale bajan 2 euros. Un euro pierde la cebada y el centeno.

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Mesa De Cereales Lonja 9 11 2026

Todo lo contrario ha ocurrido en la mesa de ovino, con una subida generalizada de 5 céntimos para todos los lechazos y corderos. Los corderos de más de 28 kilos salen de la tabla y dejan de cotizar.

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Mesa De Ovino Lonja 9 11 2026

Estabilidad en vacuno. Suben los añojos tres céntimos en todos los pesos y tamaños mientras que lo demás repite cotización. Las vacas bajan 3 céntimos.

Mesa De Bovino De Carne Lonja 9 11 2026

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Mesa De Bovino De Carne 1 Lonja 9 11 2026.jpg

En la mesa de porcino, los vocales han determinado una bajada de precios en el cerdo blanco entre 1 y 3 céntimos. Por su parte los lechones y los tostones mantienen los precios establecidos la semana pasada.

Mesa De Porcino Lonja 9 11 2026