La Junta de Castilla y León destina una nueva línea de ayudas por valor de 35 millones de euros para la transformación y comercialización de productos agrarios, silvícolas y alimentarios en Castilla y León.

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La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha convocado esta línea de ayudas, denominada J02, en el marco del Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027, con cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

El plazo para solicitarlas comienza este vienres, 6 de noviembre y finalizará el 13 de noviembre a las 14 horas. Podrán acceder a estas subvenciones las personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 6 y 7 de las bases reguladoras.

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