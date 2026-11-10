Una mujer resulta herida tras ser atropellada por un turismo que iba marcha atrás en Carbajosa

Una mujer de unos 50 años ha resultado herida a última hora de la tarde de este martes tras sufrir un atropello en el término municipal de Carbajosa de la Sagrada, según informan fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

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El suceso se ha producido a las 20:45 horas en la vía de acceso que conecta con el centro comercial E.Leclerc, en el tramo situado entre las dos rotondas de la zona. Según las primeras informaciones, la víctima ha sido alcanzada en un pie por un turismo que se encontraba realizando una maniobra marcha atrás.

Tras recibir el aviso de la alerta, el centro de emergencias ha dado parte de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se ha movilizado enviando una ambulancia al lugar de los hechos para prestar atención médica a la afectada y valorar su posterior traslado hospitalario.