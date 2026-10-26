Dos atropellos dejan dos heridos en la provincia y la capital de Salamanca

La mañana de este lunes ha dejado a dos personas mayores heridas tras dos atropellos en la provincia de Salamanca; concretamente en el municipio de Aldeaseca de la Frontera y en el paseo de San Vicente de la capital del Tormes.

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En primer lugar, a las 11:02 horas, el municipio de Aldeaseca de la Frontera ha presenciado en primer suceso en la ronda Paradinas, a la altura del portal número 10.

En este momento, una mujer de unos 75 años ha quedado herida aunque consciente tras ser atropellada por un turismo. asta el lugar se ha trasladado la Guardia Civil de Tráfico y el Servicio de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.

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El segundo de los atropellos ha tenido lugar a las 11:14 horas de este lunes, cuando un turismo ha atropellado a un hombre de unos 80 años mientras caminaba por el paseo de San Vicente, a la altura de número 34.