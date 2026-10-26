Un motorista resulta herido tras chocar con un turismo en Salamanca

A las 12:08 horas de este lunes 26 de octubre, un motorista de unos 65 años ha resultado herido al chocar con un turismo en la capital del Tormes.

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En concreto, el suceso ha tenido lugar a la altura del portal número 82 de la avenida de San Agustín, junto a la glorieta del Tratado de Tordesillas.

Así, el motorista, que ha resultado herido pero consciente, ha permanecido durante unos instantes tendido sobre la calzada para después ser trasladado al Hospital Universitario de Salamanca.

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