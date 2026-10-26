A prisión el autor de un robo en el centro de Salamanca en el que agredió a una dependienta

El varón que el pasado viernes, 23 de octubre, fue arrestado por agentes de Policía Nacional en pleno centro de Salamanca ha ingresado en prisión.

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Tal y como informó Salamanca24horas.com, el varón fue detenido por los agentes después de robar artículos diferentes de una tienda. Ahora, el equipo de comunicación de Policía Nacional ha ampliado esa información, añadiendo que el arrestado, además, agredió a la trabajadora del establecimiento donde había sustraído unas prendas de vestir y otros objetos.

El detenido fue sorprendido por la propia dependienta cuando estaba ocultando los productos entre sus pertenencias. En ese momento le lanzó los objetos a la trabajadora y huyó del establecimiento.

La dependienta salió tras él y logró interceptarlo en las inmediaciones del establecimiento, reclamándole que le devolviera los efectos sustraídos. Tal y como informa la Policía Nacional, el varón se negó a entregarlos y comenzó a forcejear con la mujer, tirándola al suelo y causándole diversas lesiones.

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Sin embargo, varias personas que se encontraban en el lugar presenciaron los hechos y pudieron intervenir para retener al presunto ladrón hasta la llegada de los agentes.

Una vez allí, la Policía Nacional procedió a su detención y su posterior traslado a la Comisaría Provincial. Durante las diligencias policiales pudieron comprobar que el detenido había realizado otros actos similares durante esa tarde, tales como el hurto en una farmacia.

El arrestado, que ya había sido detenido hasta en dos ocasiones durante la semana anterior, fue puesto a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión.