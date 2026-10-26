Desde showcookings hasta rutas gastronómicas: Salamanca se convierte en la capital de la legumbre

Salamanca vuelve a convertirse un año más en la capital de la legumbre. Una celebración que cumplirá este 2026 sus diez años y que demuestra como la provincia charra ha sido, es y seguirá siendo un referente en cuanto al mundo de la legumbre. Del 3 al 8 de noviembre, diferentes lugares de la capital del Tormes se darán cita para demostrar cómo este producto salmantino se merece un gran lugar en los hogares familiares.

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Según destacaba Vega Villa, el objetivo principal de esta iniciativa es “concienciar a la población sobre los beneficios del consumo de las legumbres”, por lo que se han planteado diferentes eventos y actividades tanto para degustar la materia prima de la tierra como para ver el proceso de cocinado de la misma.

Del mismo modo, se acerca así el producto a la ciudadanía en general, tanto con la ruta de tapas por establecimientos de la ciudad como aquellos adheridos a Salamanca para Comérsela, ofreciendo elaboraciones diversas con respecto a la legumbre. Una de ellas será en el Barrio del Oeste, donde podrán degustarse tapas como ‘garbanzos con pulpo’, ‘garbanzos con morro’ y ‘farinato o alubias con oreja y verduras’. En la otra ruta, la más céntrica, podrán consumirse algunos platos como ‘lentejas de la Armuña con longaniza de buey salmantino’, ‘garbanzos a la marinera’ o ‘cassoulet ibérico, alubia blanca, papada y embutidos ibéricos y pato’.

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Este año, como novedad, se colabora de manera activa con la Universidad de Salamanca a través del Proyecto PROSPER, centrado especialmente en impulsar la agricultura sostenible en diferentes regiones mediante la investigación sobre leguminosas infrautilizadas. Por otro lado, la Diputación de Salamanca también participa con tres showcookings en los mercados municipales de la ciudad con productos de Salamanca en Bandeja. Como gran actividad, además, también se realizará la III Edición del Concurso de Recetas de Legumbres para compartir la creatividad culinaria.

Por otra parte, la Escuela Municipal de Consumo online, (https://escuelaconsumosalamanca.es), ofrecerá a partir del día 3 de noviembre el ‘cluedo’ online ‘Leguminosos bajo sospecha’ para animar a los usuarios a conocer un poquito más sobre las ventajas nutricionales de las legumbres.

Programa completo Martes, 3 de noviembre

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12:00 horas. Paseo gastronómico y cata de elaboraciones a aprtir de harina de legumbres. Salida desde la plaza de los Bandos y llegada al Museo del Comercio. Se realizará la bienvenida y la explicación sobre el museo, actividad enmarcada dentro de ‘Legumbres huérfanas y por qué las investigamos’ de la USAL (proyecto PROSPER). Más tarde, se realizará una degustación de dulces elaborados por David Monaguillo con harina de legumbres.

17:00 horas. Taller de cocina en directo con recetas a base de conservantes de legumbres, impartido por David Monaguillo en la Lonja de los Huertos Urbanos. Miércoles, 4 de noviembre

12:00 horas. Showcooking en el Mercado de San Bernardo a cargo de Leticia Martín.

17:00 horas. Taller de cocina en directo con recetas a base de conservantes de legumbres, impartido por David Monaguillo en ZOES Jueves, 5 de noviembre

12:00 horas. Showcooking en el Mercado de San Juan a cargo del cocinero Héctor Carabias.

17:30 horas. Taller de cocina en directo con recetas a base de conservas de legumbres, impartido por David Monaguillo en el Museo del Comercio Viernes, 6 de noviembre

12:00 horas. Showcooking en el Mercado Central a cargo del cocinero Jorge Lozano Sábado, 7 de noviembre

11:00 horas. ‘Descubre las legumbres huérfanas de Salamanca’. Taller familiar impartido por la USAL en la Lonja de los Huertos Urbanos (proyecto PROSPER).

13:30 HORAS. ‘Legumbrada’ organizada por ZOES: lentejas guisadas al estilo tradicional en la Plaza del Oeste. III Edición del Concurso de Recetas de Legumbres El concurso de recetas premiará por tercer año consecutivo la originalidad, la presentación y, sobre todo, incorporar ingredientes locales. La receta ganadora tendrá como premio una comida para dos personas en uno de los establecimientos adheridos a ‘Salamanca para Comérsela’. Además, para el primero y el segundo, se añadirán sus recetas en el recetario del próximo año.