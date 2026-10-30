Dedicación exclusiva para David Mingo como presidente de la Diputación de Salamanca

La Diputación de Salamanca ha celebrado este viernes el primer pleno con David Mingo como presidente que ha servido para dar conocimiento de todos los nombramientos y representaciones en organismos públicos que se han realizado desde su toma de posesión el pasado nueve de octubre.

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Entre los decretos sobre los que se ha informado este viernes está el del régimen y retribuciones de dedicación exclusiva del presidente que establece que el nuevo presidente, David Mingo, percibirá las retribuciones fijadas en el reglamento orgánico de la Diputación que establecen que para este 2026 el sueldo del cargo al frente de la Salina es de 90.169,84 euros.

Así, también se ha aprobado el nombramiento de los representantes en los órganos colegiados. David Mingo sumirá la representación en el Consejo de Cooperación de la Junta, el el Consorcio del Palacio de Congresos, en el Patronato Provincial de Turismo, en el de la Fundación del Parque Científico de la Universidad de Salamanca, la presidencia de GIRSA, REGTSA y de CIPSA. Por su parte, Juan Carlos Zaballos estará en el Patronato de la Fundación del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y en la Comisión Territorial de Patrimonio.

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El resto de nombramientos de los que se ha informado son las vicepresidencias de la Diputación, el nombramiento del nuevo diputado de Cultura, del puesto de jefa de Gabinete y asesoras y coordinadoras de Presidencia o la nueva Junta de Gobierno, en la que además del presidente estarán los diputados Carlos García Sierra, Eva Picado Valverde, Pilar Sánchez García, Juan Carlos Zaballos Martínez, Marcos Iglesias Caridad, Santiago Castañeda Valle, Antonio Labrador Nieto y Jesús María Ortiz Fernández.