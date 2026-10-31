UPL celebra que la Junta inicie la vía judicial contra el peaje de la AP-66 tras años de exigencias leonesistas

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha aplaudido la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León de autorizar acciones administrativas y judiciales para eliminar el peaje de la AP-66, vía clave entre Salamanca, Zamora, León y Asturias. La formación leonesista celebra que el Ejecutivo autonómico asuma por fin una demanda histórica que llevan años abanderando en las Cortes a través de diversas preguntas y proposiciones no de ley aprobadas en 2021 y 2024.

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La medida da respuesta a la última iniciativa de UPL presentada el pasado 29 de julio, a la que la Consejería de Movilidad contestó el 6 de octubre confirmando que estudiaba recurrir la prórroga de la concesión por vía administrativa y ante los tribunales. Esta ofensiva legal cobra especial fuerza tras dictaminar Europa que la última prórroga del peaje se aprobó de forma ilegal, aspecto sobre el que UPL exigió actuar directamente en el pleno autonómico en diciembre de 2025.

Aunque los leonesistas valoran de forma positiva que la Junta acabe plegándose a sus exigencias parlamentarias, han advertido de que vigilarán de cerca los siguientes pasos. Desde la formación esperan que este cambio de postura suponga un avance real hacia la gratuidad de la autopista y "no responda simplemente a humo preelectoral".