El Centro de Integración de Datos (CID) ha actualizado durante la noche de este sábado el balance provisional de víctimas del grave accidente ferroviario registrado en el municipio toledano de Urda.

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Con la cifra de fallecidos manteniéndose en 69 personas hasta la fecha, los equipos de la Policía Científica y del Instituto de Medicina Legal han logrado identificar formalmente a 56 de las víctimas mortales. Entre los fallecidos cuya identidad ya ha sido confirmada se encuentran 54 ciudadanos de nacionalidad española, una persona francesa y otra portuguesa.

Hasta el momento, las autoridades han notificado de forma directa a las familias la identificación de 51 de estas víctimas (33 hombres y 18 mujeres), mientras que las cinco restantes se comunicarán a la mayor brevedad.

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En relación con las denuncias de personas no localizadas, se mantienen activas 13 solicitudes correspondientes a ciudadanos de otros países: cuatro de Estados Unidos, dos de Australia, dos de Japón, y una de Argentina, Canadá, México, República Checa y Túnez, respectivamente.