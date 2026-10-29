La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) ha corregido la cifra de fallecidos que aparecía en la ficha del expediente abierto para investigar el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, en la provincia de Toledo, y la ha situado en los 69 confirmados hasta la fecha, frente a los 74 que figuraban inicialmente en la documentación publicada.

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El organismo ha asignado al siniestro el número de expediente 146/2026, disponible en su página web, en el que clasifica el suceso como un accidente grave por colisión de trenes. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el choque.

Según la descripción recogida en la ficha, el accidente tuvo lugar el 28 de octubre a las 08:53 horas, cuando el tren 2080 de Renfe Viajeros AV colisionó por alcance con el tren 6076 de Iryo en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, en el tramo comprendido entre Mora y Urda.

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La AITAT señala que un equipo investigador se encuentra desplazado en el lugar del accidente desde la misma mañana en la que se produjo el siniestro, con el objetivo de iniciar las actuaciones para determinar las causas de la colisión.

La cifra de 74 fallecidos que llegó a aparecer en la ficha del expediente ha sido, por tanto, rectificada por el organismo, que recoge ahora un balance de 69 víctimas mortales confirmadas. La investigación sigue en marcha para esclarecer lo ocurrido.

El último balance de García-Page El presidente de Castilla-La Mancha había elevado en la mañana de este jueves a 69 el número de fallecidos después de la muerte de uno de los heridos que permanecía ingresado en el hospital. Durante su comparecencia, García-Page también indicó que 50 personas continuaban hospitalizadas y que se habían localizado más restos humanos durante la noche.

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El dirigente autonómico trasladó su pésame a los familiares de las víctimas y mostró su esperanza en la evolución de los heridos más graves, aunque reconoció la complejidad de las tareas que se estaban desarrollando en la zona del siniestro.