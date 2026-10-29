"Queremos que se cumpla el acuerdo de seguridad con el Gobierno": la prioridad de los maquinistas en el día de huelga

Los maquinistas de Salamanca han secundado la huelga al cien por ciento, más aún tras lo ocurrido en Urda en el que de momento un total de 69 personas han perdido la vida tras la colisión por alcance de dos trenes en la línea que une Madrid con Sevilla.

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Tras lo vivido en Adamuz, SEMAF, Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, convocaron huelga de cara a lograr una serie de reivindicaciones donde se organizaran unos protocolos en el que se hiciera partícipes a todos los estamentos públicos.

Tras conseguir llegar a un acuerdo con el propio Gobierno de España, se desconvocaba la huelga con la fiel esperanza de que todo llegara a buen puerto. Lejos de la realidad y después de nueve meses, nada ha cambiado, lo que ha llevado de nuevo a SEMAF a convocar huelga por la seguridad ferroviaria, una movilización marcada en la agenda desde hace meses y que se ha alineado con una de las mayores tragedias de la historia de la red ferroviaria de España, el accidente de Urda.

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Álvaro Vicente, delegado de SEMAF en Salamanca, ha explicado algunos de los puntos claves de cara a entender qué es lo que está ocurriendo en toda la red ferroviaria, con problemas por los que han alzado la voz desde hace décadas y donde se quiere que aflore un mínimo de acuerdo.

Según indicaba el representante sindical: “Nosotros, principalmente, lo que queremos es que se organicen los protocolos de seguridad ferroviaria a nivel general haciendo partícipes a todos los agentes”.

Del mismo modo, ha añadido que a pesar de ser complicado llegar a un acuerdo, tiene que primar la necesidad de firmar cuanto antes, por muy difícil que estos sean, tanto por el bien de los trabajadores como de los viajeros.

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