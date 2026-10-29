El Hospital de Salamanca conmemora el Día Mundial del Ictus con un solemne acto divulgativo

A las 11:00 horas de este jueves, el hall principal del Complejo Asistencias Universitario de Salamanca ha acogido un solemne acto en conmemoración del Día Mundial del Ictus, celebrado cada 29 de octubre.

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Este evento, que ha contado con un carácter divulgativo, se ha basado en la lectura de un manifiesto y la la realización de unas actividades de concienciación y difusión.

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Este último apartado se ha centrado en la disposición de una mesa informativa con dípticos e información para los asistentes. Tal y como apunta el hospital, esto se ha llevado a cabo gracias a la colaboración de la Asociación Salmantina de Daño Cerebral Adquirido (ASDACE).