Dos institutos de la capital y la provincia de Salamanca son galardonados en el XIV concurso 'Innovacreawork 2026'

Los estudiantes salmantinos han sido protagonistas de la XIV edición del concurso Innovacreawork 2026 , un certamen organizado conjuntamente por el sindicato ANPE Castilla y León y la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León .

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El jurado, reunido el pasado viernes 23 de octubre en Valladolid , ha reconocido la calidad y viabilidad de las propuestas presentadas por seis los centros educativos de Castilla y León, entre los que se encuentran el IES Gonzalo Torreste Ballester de Santa Marta de Tormes y el IES Venancio Blanco de Salamanca.

Así, la del Tormes se convierte en la provincia que más institutos galardonados consigue este 2026. En concreto, el primer premio en la categoría de Proyectos Empresariales ha recaído sobre el proyecto 'Señorita K', impulsado desde el centro IES Venancio Blanco. La propuesta ha sido desarrollada por la alumna Alicia Keskes Rascón Trilla , estudiante de segundo curso del Grado Superior de Marketing y Publicidad , bajo la tutorización del profesor José María Martín Guzmán . En concreto, se trata de una agencia de marketing e identidad visual especializada en el pequeño comercio de proximidad salmantino .

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Por su parte, el segundo premio de esta misma categoría ha viajado hasta el IES Gonzalo Torrente Ballester de Santa Marta de Tormes . El proyecto galardonado, denominado 'Limadab', es una empresa de transporte turístico que propone rutas guiadas por la ciudad a bordo de tuc tucs eléctricos . Esta idea ha sido concebida por un equipo de estudiantes de segundode Bachillerato integrado por Mario Sánchez Pérez, Livia Ramos Michiej, Daniel Sánchez Antúnez, Mario Pablos Hernández y Abel Bellido , con el asesoramiento y guía del docente Narciso Manchado García .