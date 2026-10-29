“Hija de puta, sal fuera y lo arreglamos”: movilización policial tras una discusión en una gasolinera de Salamanca

La Policía Nacional de Salamanca se ha visto obligada a intervenir en un incidente ocurrido en la gasolinera situada junto a la Puerta de Zamora. Todo comenzaba a las 15:30 horas, momento en el que comenzaba el suceso por una máquina de ozono y una falta de acuerdo entre el personal y una pareja implicada.

Publicidad Publicidad

En ese momento, en el que se situaban frente a la caja de la estación de servicio, la joven intentó entrar en el interior de la zona destinada a los cobros. Además, se dirigió hacia la dependiente al grito de “hija de puta, sal fuera y lo arreglamos”.

Movilización Policial Tras El Incidente En La Gasolinera De La Puerta De Zamora2

Publicidad Publicidad

Al no permitirle la entrada, cogió una botella de agua. Más tarde, comenzó a arrojar el líquido a lo largo y ancho del mostrador, afectando al TPV y al funcionamiento general de la gasolinera.

Al encontrarse la máquina empapada, no podía funcionar ningún sistema de la propia estación de servicio al estar todo unificado desde el control, bloqueando el poder repostar y causando un perjuicio económico en el lugar.

Tras este incidente, se ha pulsado el botón antiatraco, momento en el que han acudido dos patrullas de la Policía Nacional para aclarar lo ocurrido e identificar a la pareja causante del incidente. Asimismo, tras el incidente, el hombre y la mujer han pedido disculpas.