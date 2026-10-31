Prisión provisional y sin fianza para el presunto cabecilla de Blocus España, vinculado a saqueos y altercados

La magistrada del juzgado de guardia de Torrent, correspondiente a la Sección de Instrucción número 2, ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el presunto cabecilla de Blocus España. La decisión judicial llega después de que la Guardia Civil detuviera este viernes en Picanya a este joven de 20 años, considerado el principal impulsor y fundador en el país de este movimiento.

Publicidad Publicidad

A el investigado se le atribuye la creación y administración de varios grupos de Telegram desde los cuales se coordinaban las acciones del grupo. Según las pesquisas de la Guardia Civil, el movimiento utilizaba convocatorias difundidas en redes sociales bajo la apariencia de protestas estudiantiles para, en realidad, orquestar saqueos en comercios, actos violentos y desórdenes públicos.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha señalado que el detenido está imputado en una causa abierta por delitos de organización criminal, incitación a desórdenes públicos, robos con fuerza y daños, sin perjuicio de que esta calificación pueda ampliarse a lo largo de la investigación.

Publicidad Publicidad