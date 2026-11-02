Concluye la identificación de las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda

Las labores forenses tras el accidente ferroviario de Urda han finalizado con la identificación total de las 69 víctimas mortales, de las cuales 54 eran de nacionalidad española y 15 extranjeras procedentes de diez países. El Centro Integrado de Datos confirmó que todos los fallecidos son mayores de edad (40 hombres y 29 mujeres), y que el procedimiento concluyó tras notificar fehacientemente a cada una de las familias y consulados. Hasta el momento, 55 cuerpos ya han sido entregados a sus allegados.

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Para completar el proceso, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil identificó a 56 personas mediante huellas dactilares, mientras que el Instituto Nacional de Toxicología confirmó las 13 restantes a través de análisis de ADN. El operativo ha contado con un despliegue ininterrumpido de más de 60 profesionales entre médicos forenses, técnicos de autopsia, especialistas en toxicología y 27 agentes de la Guardia Civil.

La intervención técnica y humana se completó con la asistencia psicológica presencial a los familiares a cargo de cuatro especialistas de los Institutos de Medicina Legal. Asimismo, la Unidad Militar de Emergencias (UME) prestó soporte logístico esencial durante todo el dispositivo para facilitar la gestión de los fallecidos y las tareas medico-forenses.