La Subdelegación del Gobierno en Salamanca se une al luto oficial y convoca un minuto de silencio

Con 68 fallecidos y 107 heridos, el accidente ferroviario ocurrido en Toledo el pasado miércoles ha conmocionado a la totalidad del país español. Por ello, el Boletín Oficial del Estado ha declarado luto oficial desde las 00:00 horas de este jueves hasta las 00:00 horas del próximo 31 de octubre.

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Por ello, la Subdelegación del Gobierno en Salamanca se ha unido a este movimiento estatal en memoria de las víctimas.

https://t.co/WHIO9ipbSx — Subdelegación del Gobierno en Salamanca (@SubGobSALA) October 29, 2026 Con esta premisa, la institución ha convocado un minuto de silencio a las 12:00 horas de este jueves 29 de octubre en la plaza de la Constitución de la capital del Tormes.