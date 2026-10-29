Gripe y Covid-19 aumentan y la incidencia se sitúa en nivel de intensidad bajo

A medida que llega el frío en Salamanca, la incidencia de las infecciones respiratorias va en aumento. Con una subida pronunciada en el mes de septiembre, en octubre ha ido descendiendo progresivamente hasta volver a subir durante la semana del 19 al 25 de octubre de 2026.

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En el conjunto de las IRA, los casos han aumentado de las 425 personas afectadas hasta los 572 casos por cada 100.000 habitantes, situándose así por encima del umbral epidémico y marcando valores de intensidad baja. Eso sí, a pesar de subir los números mencionados anteriormente, las hospitalizaciones siguen en descenso.

En las por muestras centinelas realizadas, las patologías que más se detectan son rinovirus/enterovirus y coronavirus, apareciendo la gripe de manera esporádica en las pruebas que se han realizado en los centros hospitalarios.

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En cuanto a la gripe, la incidencia ha crecido de los 9 casos por cada 100.000 habitantes a los 22 casos. En el Covid-19, los casos han crecido de los 22 casos por cada 100.000 habitantes a los 30, subiendo ambos valores y esperando también una crecida en las próximas fechas, teniendo en cuenta las reuniones que habrá con motivo del puente de Todos los Santos.