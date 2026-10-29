Arranca un nuevo curso del programa STEM Talent Girl en Salamanca

Este jueves ha dado comienzo en Salamanca un nuevo curso del programa STEM Talent Girl, el programa educativo de la Junta de Castilla y León y la Fundación ASTI que trabaja en la preparación de mujeres jóvenes para que se conviertan en las "profesionales del futuro".

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El acto de inauguración ha tenido lugar esta mañana en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca, contando con la presencia de Daniel Serna Campoo, representante de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta y con el decano de la Facultad de Ciencias, Antonio Martínez Graña.

En el curso de este año participan un total de 89 alumnas, entre ellas de Salamanca. El programa las guiará y acompañará a lo largo de cada etapa, desde primero de la ESO hasta que finalizan sus estudios superiores, con el objetivo de que descubran profesiones de alta demanda y que estén bien remuneradas.

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