Un total de 86 másteres formarán parte de la oferta de titulaciones de la USAL para el curso 2027-2028

Un total de 86. Este es el número que, según ha aprobado este lunes 29 de octubre el Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca, coincidirá con los másteres ofertados para el curso 2027-2028.

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En esta sesión, presidida por la vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado, Rosario Arévalo, ante la ausencia del rector que se encuentra en viaje institucional a Japón; se ha aprobado este número de titulaciones de postgrado.

De esta manera, la institución mantiene la oferta del actual año académico, a la que se suman tres másteres universitarios impartidos junto con el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional. En primer lugar, se contará con el Máster Universitario en Retos Demográficos: análisis, intervención e innovación; el Máster Universitario en Derecho Administrativo; y el Máster Universitario en Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias.

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