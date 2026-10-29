Dos subvenciones para la USAL y el CSIC destinadas a la contratación de personal en el programa Andrés Laguna

La Universidad de Salamanca y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) recibirán por parte de la Junta dos subvenciones que ascienden a los 130.235 euros.

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Este dinero está destinado a la contratación de personal investigador del programa Andrés Laguna y el desarrollo de dos proyectos de investigación en el Instituto de Biología Funcional y Genómica, centro mixto de ambas instituciones.

La USAL recibirá 80.235 euros para contratar a personal para el proyecto titulado 'Study on the effects of the consumption of ultra-processed foods (group in the NOVA system) on arterial aging and cognitive function mediated by oral and intestinal microbiota' que está liderado por la doctora Renata Bertazzi Levy y estudia los efectos del consumo de alimentos ultraprocesados sobre el envejecimiento arterial y la función cognitiva, así como la posible relación de estos procesos con la microbiota oral e intestinal.

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La segunda subvención, por importe de 50.000 euros, se concede al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para financiar la contratación de personal investigador del programa Andrés Laguna, correspondiente a la expresión de interés seleccionada mediante Orden de 13 de enero de 2025 de la Consejería de Educación.

La ayuda se destina en este caso al proyecto 'Implementation and Development of Next-frontier Fleezers S3M Instrument in Castilla y León'.