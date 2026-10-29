La facultad de Geografía e Historia la USAL se prepara para su benéfico torneo de fútbol 7

La facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca se prepara para celebrar su ya tradicional torneo de fútbol 7. En este sentido, “debido a que cada vez ha ido cogiendo más fuerza este evento”, desde la institución han decidido dar un paso más y convertir este torneo en benéfico.

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Esta competición, organizada por el estudiante Raúl Francisco Babón Rodríguez, tendrá lugar el próximo sábado 14 de noviembre de 10:30 a 20:00 horas en el campo de fútbol de Salas Bajas con una participación prevista de más de 100 jugadores.

Así, el torneo tiene como objetivo combinar el deporte, la convivencia universitaria y el compromiso social mediante la colaboración con dos entidades benéficas de Salamanca: el Banco de Alimentos de Salamanca y la protectora animal Fundación Luna.

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Aunque la inscripción, que se puede realizar hasta el próximo 31 de octubre, es gratuita, desde la USAL “agradecerá las aportaciones solidarias de los participantes y colaboradores para contribuir a ambas causas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Banco de Alimentos de Salamanca (@bancoalimentossalamanca) En este sentido, desde el Banco de Alimentos de Salamanca se recogerán productos alimentarios no perecederos; mientras que desde la Fundación Luna se recibirá pienso para perros y gatos, lejía, bolsas de basura, arena para gatos y latas de comida húmeda.

Según apuntan desde la USAL, no existe un límite establecido de equipos, por lo que “se invita a participar a todos aquellos grupos interesados en disfrutar de una jornada deportiva con un fin solidario”.

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Desarrollo de la competición

En relación con el desarrollo de la competición, el torneo comenzará con una fase de liguilla. Al finalizar esta primera fase, los cuatro equipos mejor clasificados accederán a las dos semifinales. La primera de estas se disputará entre el primer y el cuarto clasificado; mientras que la segunda de las semifinales se llevará a cabo entre el segundo y el tercer equipo clasificado.

Posteriormente, se disputará el partido por el tercer y cuarto puesto; y, finalmente, la gran final del torneo. Cada equipo deberá contar con un mínimo de siete jugadores. No se ha establecido un límite de equipos participantes.