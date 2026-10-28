El mensaje de Luis de la Fuente tras recibir el Premio Stella 2026 en Salamanca

A pesar de no poder estar presente en la gala celebrada en la Universidad Pontifica de Salamanca con motivo de los Premios Stella 2026 que entrega la Conferencia Episcopal, Luis de la Fuente, seleccionador español y premiado, no se ha olvidado de enviar un mensaje de agradecimiento.

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En primer lugar, el entrenador que hizo campeona del mundo a España este 2026 ha querido disculpar su ausencia al tener otros compromisos y no poder asistir de manera presencial al acto, un hecho del que ya se avisó hace unas semanas, cuando se conocía que se le iba a hacer entrega del premio 'Educación no formal, tiempo libre y deporte' y donde se reconoce “una trayectoria que une vocación educadora, vida familiar y comunitaria, presencia en centros públicos, compromiso social y creación artística al servicio del Evangelio” .

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En el propio mensaje, el seleccionador explicaba que recibía este galardón “con enorme gratitud porque pone en valor la magnitud del deporte para transmitir valores esenciales como el respeto, el compromiso, la solidaridad o el trabajo en equipo”.