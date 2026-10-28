La Escuela de Doctorado de la Universidad de Salamanca inaugura su nueva edición con más de 3500 estudiantes

A las 16:30 horas de este miércoles 28 de octubre, la Escuela de Doctorado de la Universidad de Salamanca ha arrancado el curso académico 2026-2027 con un solemne acto celebrado en el Paraninfo. Este encuentro alcanza su tercera edición con el objetivo de acercar al alumnado los principales recursos, servicios y oportunidades que ofrece la institución durante su etapa doctoral.

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La jornada, que ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la mañana de este miércoles en Toledo, ha contado con la intervención de José Miguel Mateos Roco, vicerrector de Investigación y director de la Escuela de Doctorado; María Nieves Martínez Rodríguez y Mario Amado Montero, subdirectores de la Escuela de Doctorado; y Alicia García Holgado, coordinadora de Formación Transversal de la Escuela de Doctorado.

Escuela Doctorado

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Así, esta iniciativa ha estado dirigida a los más de 3500 doctorandos y doctorandas de la Universidad de Salamanca, así como al profesorado de sus 45 programas de doctorado, y se plantea como un espacio de encuentro para conocer el funcionamiento de la Escuela y los aspectos fundamentales de la formación doctoral.

A lo largo de la sesión se han abordado cuestiones relacionadas con la organización y el desarrollo de los estudios de doctorado, prestando especial atención a las posibilidades de formación y desarrollo de competencias investigadoras. Entre los contenidos, destaca la presentación del Plan de Formación Transversal 2026-2027, que reúne actividades orientadas a complementar la formación específica de los distintos programas de doctorado.

Con la celebración de esta tercera edición, la Escuela de Doctorado continúa consolidando un espacio de acogida y orientación para su comunidad investigadora, promoviendo el conocimiento de los recursos institucionales y reforzando su apuesta por una formación doctoral de calidad en la Universidad de Salamanca.