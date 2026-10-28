'USAL de cerca', la nueva programación de la Semana de la Ciencia 2026

La Universidad de Salamanca ha presentado este miércoles una "novedosa" programación para la Semana de la Ciencia 2026. Las actividades, que se desarrollarán entre el 9 y el 20 de noviembre, visitas a espacios de la institución académica que habitualmente no están abiertos al público y el estreno del programa de divulgación en los barrios 'USAL de cerca'.

Publicidad Publicidad

En el acto de presentación estuvieron presentes Federico Bueno de Mata, vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento; Raúl Rivas, director del Servicio de Producción e Innovación Digital; y Marian Tardáguila, técnico de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación.

Esta edición supone un crecimiento respecto al año pasado, en el que se programaron 50 actividades estructuradas. En 2026, la oferta alcanza un total de 95 sesiones programadas, casi el doble, lo que demuestra el refuerzo del compromiso de la Universidad por hacer más accesible el conocimiento a un número cada vez mayor de personas.

Publicidad Publicidad

USAL de cerca: encuentros con investigadores e investigadoras en los barrios La principal novedad de esta edición es 'USAL de cerca', una iniciativa diseñada para trasladar el conocimiento científico fuera de la academia y acercarlo de forma directa a la vida cotidiana de los vecinos y vecinas. A través de más de medio centenar de breves charlas e intervenciones divulgativas impartidas por investigadoras e investigadores de la USAL, las actividades se desarrollarán por diversos barrios de Salamanca: Oeste, Garrido, Pizarrales, San Bernardo, Comuneros/El Rollo, Zurguén, Vistahermosa y Huerta Otea. En este sentido, los investigadores dispondrán de 10 minutos para presentar sus trabajos a la ciudadanía.

Talleres para familias Por otro lado, la oferta de talleres y actividades prácticas está dirigida a públicos de todas las edades con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas. En la Facultad de Ciencias Químicas y en los laboratorios de Farmacia los investigadores e investigadoras han preparado '¡Elabora tus medicamentos!', '¿A qué juegan los químicos?' y 'Reciclaje invisible: recuperando aluminio', entre otras actividades.

El ámbito medioambiental y de la sostenibilidad cuenta con propuestas destacadas como "Ciencia con olfato: del tubo de ensayo a la maceta', 'Un huerto de hongos en casa', 'La magia del suelo" y "Detectives del CO₂: entendiendo el cambio climático'. La programación práctica se completa con talleres centrados en la inclusión y la educación, entre los que figuran 'Activando superpoderes: cuerpos diferentes, posibilidades infinitas' y 'Radio conCiencia: analizar los medios y pensar la escuela'.

Publicidad Publicidad

Visitas guiadas a laboratorios y patrimonio científico Como en ediciones anteriores, la Semana de la Ciencia abre las puertas de centros de investigación y colecciones patrimoniales habitualmente restringidos al público general. Los participantes podrán conocer el Laboratorio de I+D Farmacéutico, la Sala de las Tortugas, que alberga fósiles de hace más de 40 millones de años, el Laboratorio de Arqueozoología y la Facultad de Farmacia para descubrir variedades minoritarias de uva.

Asimismo, se han programado visitas guiadas al Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCyL) bajo el título 'Puertas abiertas a la neurociencia", recorridos por las colecciones de modelos anatómicos y microscopios históricos de la Facultad de Medicina, así como la actividad 'Magos de materia'. El patrimonio humanístico y cultural estará presente a través de la visita temática 'Visita la Casa-Museo Unamuno y déjate llevar por las voces femeninas de su correspondencia' y el paseo histórico-literario 'Decíamos ayer... Un paseo por la Universidad de Fray Luis de León'.

La programación de la Semana de la Ciencia incluye la muestra titulada 'La escuela lingüística de Salamanca', organizada por el Grupo de Trabajo y Transferencia (GTC) Patrimonio Lingüístico. La exposición permanecerá abierta al público del 16 de noviembre al 22 de diciembre de 2026 en la Sala Norte del Centro Internacional del Español (CIE), en horario ininterrumpido de 10:00 a 20:00 horas.

Toda la información sobre la programación y las inscripciones para participar en las actividades están disponibles en culturacientifica.usal.es. Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción a partir de hoy 28 de octubre a las 14:00 horas.