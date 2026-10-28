Arranca la nueva edición 'UniverUSAL' en pro de la inclusión: "Con vosotros creamos una mejor Universidad de Salamanca”

Desde las 12:00 horas de este miércoles 28 de octubre, el Paraninfo de la Universidad de Salamanca se ha preparado para acoger un relevante acto: la inauguración de la IX edición del programa ‘UniverUSAL; la Universidad Inclusiva’. Así, el evento, que ha comenzado con un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo, ha acogido a alumnos, familiares y docentes integrados en este programa.

Publicidad Publicidad

La vicerrectora de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso Social, Marta Gutiérrez Sastre, ha sido la encargada de inaugurar la nueva edición de este programa. En concreto, ‘UniverUSAL’ se consolida como una iniciativa de desarrollo científico, cultural y social, que promueve la participación en el Espacio de Educación Superior de las personas con discapacidad intelectual y/o problemas de salud mental, en riesgo de exclusión o en condición de discapacidad, como línea de corresponsabilidad social y apoyo a la diversidad.

Gutiérrez Sastre, por su parte, ha descrito este como un proyecto “pionero y valiente”, añadiendo además que cuenta con doble sentido. En este sentido, ha aclarado que ‘UniverUSAL’ trata de promover la participación y la presencia de personas que “sin iniciativas como esta no podrían acceder a la educación superior”; pero tambien busca promover una universidad más inclusiva: “Con vosotros creamos una mejor Universidad de Salamanca”, ha concluido.

Publicidad Publicidad

En el acto, que ha contado con la solemne actuación del Coro Universitario de la USAL, Gutiérrez ha estado acompañada por Eva María Picado Valverde, diputada delegada del Área de Bienestar Social, Familia y Juventud y Centros Asistenciales de la Diputación Provincial de Salamanca; Miryam Rodríguez López, concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca; Antonio Cámara López, alcalde de Béjar; y Román Álvarez, vicepresidente de ALUMNI-USAL.

Tomando la palabra, Román Álvarez, vicepresidente de ALUMNI-USAL, ha querido unirse al dolor institucional recordando que “ese minuto de silencio coge una vez más nuestros corazones”. Por otro lado, dirigiéndose a la vicerrectora, autoridades, estudiantes y asistentes, Álvarez ha señalado que el ámbito universitario es un espacio donde no debe olvidarse “la utilidad de conceptos como belleza, creación, originalidad, fe, talento, pensamiento, pluralismo, memoria”, advirtiendo que no hacerlo pondría en un brete la libertad humana.

Img 6100

Publicidad Publicidad

Asimismo, el vicepresidente de ALUMNI-USAL ha dado la bienvenida a los participantes deseándoles éxito y ha destacado el alcance territorial de la iniciativa: “El programa UniverUSAL está presente en Salamanca y se desarrolla aquí, pero también en el resto de las ciudades que forman parte del Distrito Universitario, en Ávila, en Zamora, e incluso es modélico y pionero porque se extiende también a numerosos municipios, a nuestro entorno rural, a nuestros pueblos”. Por este motivo, ha valorado la presencia en el acto de representantes de dicho entorno provincial, como el alcalde de Béjar, Antonio Cámara.

Por su parte, el alcalde de Béjar, Antonio Cámara, ha calificado su participación en esta inauguración como algo “muy importante”, tanto por lo que la Universidad de Salamanca representa a nivel mundial como por la relevancia de Béjar en su condición de campus universitario. Cámara ha trasladado su reconocimiento al alumnado por “todo el esfuerzo que hacéis por seguir formando, estudiar y aprender cada vez más cosas, en múltiples materias”. Asimismo, ha calificado el proyecto como un “ejemplo de transferencia” en el ámbito universitario y ha subrayado el respaldo de la Diputación para ampliar la iniciativa a las zonas rurales.

“El gran trabajo y el éxito le corresponde a la propia universidad, a los profesores y profesoras que estáis tan implicados y, desde luego, al propio alumnado”, ha recalcado, asegurando el compromiso continuo de la institución provincial para acercar la universidad a todos los rincones de la provincia.

Img 6110

Finalmente, la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca, Miryam Rodríguez, ha elogiado la “valentía y el esfuerzo” de los estudiantes, asegurando que su ilusión constituye “un ejemplo para todos nosotros”. Rodríguez ha subrayado el respaldo institucional y social que rodea al alumnado: “No estáis solos, tenéis detrás a vuestras familias, a vuestros amigos, a las entidades del tercer sector y a las instituciones públicas”. Tras felicitar a los docentes por elevar la calidad educativa, la concejala ha reafirmado que el objetivo compartido es “garantizar esa igualdad de oportunidades para que sea real y efectiva”.