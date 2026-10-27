Vuelve la Semana Verde de la USAL con un “excepcional pistoletazo de salida”: la intervención de Odile Rodríguez de la Fuente

“Abrir las puertas del voluntariado sostenible tanto a la comunidad estudiantil como a toda la ciudadanía”. Con este objetivo apuntado por Matilde Olarte, vicerrectora de Cultura, Patrimonio, Sostenibilidad y Desarrollo de Campus, la USAL ha presentado este martes, a través de su Oficina Verde la decimonovena edición de su Semana Verde, que se desarrollará del 9 al 13 de noviembre de 2026.

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Tal y como aseguran desde la USAL, esta cita anual consolida el papel de la institución académica a favor de la sostenibilidad y la conservación ambiental. Además, la “edición de este año cobra un relieve internacional excepcional” al enmarcarse en el Año Internacional de las Personas Voluntarias para el Desarrollo Sostenible (IVY 2026), proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución A/RES/78/127.

En este sentido, Pedro Calero Pérez, director del departamento de Sostenibilidad de la USAL, ha querido hacer hincapié en el papel de las universidades en torno a cumplir “un rol protagonista y activo ante el escenario de emergencia ambiental y climática actual”: “La labor de los voluntarios recae en, además de colaborar en las actividades, contagiar a sus amigos, sus familiares y a su entorno. Cada vez más el voluntariado sostenible se está contagiando a otros campos de estudio”. Esta ampliación ha sido detallada por Matilde Olarte, que ha apuntado que en lo que va de curso existen actualmente 132 estudiantes voluntarios en Biología, Ciencias Agrarias y Ambientales, Medicina y Pymes.

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Actividades, conferencias y expediciones del lunes 9 al viernes 13 de noviembre Así, durante un total de cinco días, se ha diseñado una programación contemplando cuatro dimensiones fundamentales. Tal y como ha detallado Mar Marcos, técnico de la Oficina Verde de la USAL, estos pilares se basan en la participación y el voluntariado ambiental local; la ciencia ciudadana como vía para democratizar el conocimiento y la recogida de datos ambientales; la acción climática, orientada a concienciar y capacitar ante los retos del cambio global; y la cooperación, concebida como el marco de alianzas estratégicas entre la universidad, las administraciones y el tejido asociativo.

Con esta visión, y bajo la coordinación de la Oficina Verde, esta nueva edición de la Semana Verde se articula en torno a un mensaje: ‘Planta, recoge y cuida: Voluntariado para reforestar el futuro’. Así, este lema busca el objetivo de visibilizar la acción ambiental voluntaria “como el nexo indispensable entre el conocimiento científico, el arraigo al territorio y la implicación ciudadana”. Bajo esta premisa están enmarcadas todas las actividades ofertadas, que son gratuitas y están abiertas tanto a la comunidad universitaria como a la ciudadanía en general, bajo inscripción previa en la plataforma Eventum USAL.

En primer lugar, la programación arrancará la tarde del lunes 9 de noviembre a las 19:00 horas en el Aula Miguel de Unamuno del Edificio Histórico de la USAL con “un pistoletazo de salida excepcional”: la conferencia inaugural ‘Conciencia y Planeta; nuestro legado’, impartida por Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga, divulgadora científica e hija del célebre Félix Rodriguez de la Fuente. Esta ponencia, según explican desde la USAL, se inserta además en el marco conmemorativo del V Centenario de la Escuela de Salamanca para proponer una reflexión sobre la responsabilidad intergeneracional con la naturaleza.

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El martes 10 de noviembre, la jornada matutina, de 10:00 a 14:00 horas, se trasladará al municipio de Juzbado para desarrollar un taller practico de economía circular centrado en el cultivo de setas en posos de café y la visita al sistema de compostaje comunitario. Por la tarde, de 19:00 a 20:00 horas, María Asunción de los Ríos Murillo, investigadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), ofrecerá en la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales una ponencia sobre la cooperación científica y la vida microscópica en la Antártida.

El miércoles 11 de noviembre, la Facultad de Educación acogerá de 18:30 a 20:00 horas un taller participativo sobre el uso de microfósiles marinos para comprender el clima del pasado mediante la tecnología de la esfera Science On Sphere.

La jornada del jueves 12 de noviembre estará dedicada, de 11:00 a 14:00 horas, a la ciencia ciudadana con un Biomaratón en el parque Huerta Otea, donde los asistentes registrarán la biodiversidad local mediante la aplicación Naturalist. Esa misma tarde, desde las 19:00 a las 20:30 horas, el Aula Unamuno albergará una mesa redonda de diálogo entre representantes universitarios, la Diputación Provincial, la Agencia de voluntariado del Ayuntamiento de Salamanca, representantes del medio rural y Cruz Roja.

Finalmente, el broche final a la Semana Verde tendrá lugar el viernes 13 de noviembre desde las 9:00 hasta las 20:30 horas con una jornada de reforestación participativa en el municipio de Monsagro, donde los asistentes realizarán una plantación de castaños y robles en áreas afectadas por los incendios forestales acaecidos en 2022. Se completará el día con un recorrido por el patrimonio local y la visita a los museos donde se podrá conocer la historia de la zona a través de fósiles de más de 600 millones de años.

La oferta de la Semana Verde se complementa con dos muestras temporales: la exposición fotográfica "Naturaleza a la puerta de casa", en colaboración con la Asociación Emberiza en la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, y la exposición "Proyecto ENTRETELAS. Reivindicando la moda sostenible" en el Centro Municipal Integrado Trujillo, en la que más de un centenar de estudiantes de Bellas Artes exhiben 25 obras elaboradas con ropa reciclada para concienciar contra el impacto de la moda rápida.