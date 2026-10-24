Alumni–USAL entrega sus Premios a la Excelencia Académica e Investigadora en una edición con ocho categorías

El Paraninfo de las Escuelas Mayores ha acogido la entrega de los Premios a la Excelencia Académica e Investigadora de Alumni–USAL. Esta nueva edición, impulsada por antiguos alumnos, mecenas y entidades colaboradoras, contó con la presencia de vicerrectores, autoridades académicas y representantes de la asociación.

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En el ámbito de la excelencia académica e internacional, Facundo Martínez Mallada obtuvo el IX Premio José Manuel Gómez Pérez a la mejor tesis doctoral por su trabajo sobre economía colaborativa, mientras que Ángela Hernández Pozo recibió la distinción al mejor expediente. Por su parte, el VIII Premio Internacional López Martí recayó en el investigador peruano Raúl Alonso Morales Herrera por su brillante trayectoria en los estudios literarios.

Las ciencias y la salud sumaron varios reconocimientos de primer nivel. El V Premio Esperanza Diz Pintado de Investigación contra el Cáncer galardonó a Miguel Marín Folgado por su desarrollo de nuevos compuestos antimitóticos. Asimismo, el III Premio Salud y Bienestar distinguió a Cristian Herrera Flores en la vertiente clínica, por su estudio miocárdico con inteligencia artificial, y a Izamara de Oliveira en la categoría experimental, por el desarrollo de conservantes y colorantes naturales.

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Las artes, las letras y las humanidades completaron el palmarés con el VI Premio Jesús García-Bernalt, concedido a los compositores Giampiero Castagna y Rafael Sánchez Mombiedro; el V Premio Casino de Salamanca de Humanidades, otorgado ex aequo a los doctores María Paula Cantero y Omar Gómez-Cornejo Aguado; y el II Premio Carmen Martín Gaite, que reconoció al autor Antonio Miguel García Corral por su poemario La temperatura de la igualdad.