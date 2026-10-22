La Universidad Pontificia de Salamanca aborda los retos de la educación junto a expertos internacionales

La Universidad Pontificia de Salamanca participa en un encuentro internacional sobre el futuro de la educación, en el que uno de los momentos destacados ha sido la audiencia con el papa León XIV.

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Durante su intervención en el Aula Pablo VI, el Pontífice ha defendido que las escuelas y universidades católicas deben ser espacios de acogida y acompañamiento para los jóvenes, apostando por una formación que integre la fe, la razón y la educación del corazón.

El congreso aborda tres grandes desafíos educativos: el cultivo de la interioridad, el impacto del entorno digital y la educación para la paz.