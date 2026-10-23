La USAL realizará exámenes IELTS del British Council

La Universidad de Salamanca (USAL) podrá examinar de forma oficial para los exámenes IELTS, International English Language Testing System, del British Council. Ambas instituciones han formalizado una alianza estratégica mediante la cual el Servicio Central de Idiomas de la USAL pasa a ser centro examinador oficial de una de las certificaciones de idioma inglés más reconocidas y demandadas a nivel mundial.

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Para coordinar la puesta en marcha y la planificación de la oferta de exámenes que se pondrá a disposición de la comunidad universitaria, han mantenido un encuentro de trabajo David James, representante del British Council; Raúl Sánchez Prieto, vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Salamanca; Alfredo Fernández, director del Servicio Central de Idiomas de la USAL; y Dan Toader, coordinador de Evaluación del Servicio Central de Idiomas.

Con la incorporación del Servicio Central de Idiomas como centro examinador oficial, la Universidad de Salamanca facilita a sus estudiantes, personal docente e investigador (PDI) y personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) el acceso a una titulación clave para la movilidad internacional, el acceso a posgrados en el extranjero y la acreditación del nivel de idioma en el ámbito profesional.

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Durante la reunión, los responsables de ambas instituciones abordaron los detalles logísticos, el calendario de las próximas convocatorias y la integración de las pruebas IELTS dentro del catálogo de servicios de evaluación del Servicio Central de Idiomas, garantizando los más altos estándares de calidad y rigor metodológico en la administración de los exámenes.

Esta colaboración refuerza el compromiso de la Universidad de Salamanca con la internacionalización, la excelencia académica y el fomento del plurilingüismo entre sus miembros.