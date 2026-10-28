La USAL diseña las baterías del futuro que permitan almacenar la energía del sol y el viento a gran escala

Reducir la dependencia energética con respecto al gas o a los combustibles fósiles, aprovechar una energía limpia las veinticuatro horas del día, ser un elemento que de estabilidad a la red eléctrica evitando sobrecargas y caídas del sistema, aprovechar el excedente de energía… Almacenar la energía que generan los sistemas eólicos y fotovoltaicos a gran escala es el santo grial de los investigadores y empresas del sector y en la carrera por dar con la solución al problema de las grandes baterías para estas energías está la Universidad de Salamanca con un proyecto liderado por Alejandro Medina, catedrático de Física Aplicada y director del grupo Grupo de Investigación en Optimización Energética, Termodinámica y Física Estadística de la USAL.

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Almacenar grandes cantidades de energía eléctrica procedentes del aire y del sol es la gran quimera de un mundo dependiente de los productores de gas o petróleo, en el que los conflictos desestabilizan los precios y hacen tambalearse al resto del mundo, algo que hemos sufrido recientemente con la crisis de Ormuz o el conflicto con Rusia.

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Reportaje Sistema Almacenamiento Energías Usal Con Alejandro Medina (2)

En este panorama conseguir la autosuficiencia que supone poder almacenar una energía procedente de un yacimiento infinito como es el sol o el aire supondría un alivio económico fundamental, pero también traería otras ventajas medioambientales, ya que son energías limpias que aprovechan recursos naturales, permitiría un sistema de precios estables al no depender de terceros países para su suministro o poder inyectar energía a demanda en el sistema de red eléctrica evitando apagones como el del año pasado al compensar con esa energía almacenada las oscilaciones de las renovables.

Poder guardar esta energía sería una gran revolución económica, medioambiental y social y por ello son muchas las universidades, centros de investigación y empresas que buscan la forma de crear esas enormes baterías que permitan almacenar grandes cantidades y utilizarla a conveniencia, aunque sea de noche o no sople el viento.

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“Cada vez se está desplegando más energía eólica y fotovoltaica y esas energías solo se pueden consumir en el momento que se producen”, explica Alejandro Medina que añade que “si hay poco sol, si hay poco viento o hay un exceso de demanda, o bien sobra electricidad o bien falta”. Por eso es tan importante este proyecto que trata de “balancear eso y poder adaptar la producción a la demanda”. Actualmente la energía procedente de las renovables se puede almacenar, pero en cantidades pequeñas ya que depende de baterías de litio que son inviables en caso de grandes cantidades.

Reportaje Sistema Almacenamiento Energías Usal Con Alejandro Medina (5)

El proyecto de la USAL se centra el almacenamiento térmico, es decir “almacenar esa energía eléctrica en forma de calor”. El proyecto se encuentra en una fase teórica, hay prototipos a pequeña escala en algún centro de investigación, pero todavía no está desplegada la tecnología a nivel comercial. Queda pendiente el trabajo de I+D.

El equipo de la USAL que participa en el proyecto, formado por Alejandro Medina, David Pérez, Rosa Pilar Merchán, Judith García y Julián González, también trabaja en su rentabilidad, en optimizar el diseño para que sea lo más rentable posible, en principio para empresas y grandes generadores de energía, pero también podría aplicarse a otro tipo de consumidores o productores. Además, España es uno de los países de Europa con más horas de sol y más recursos eólicos lo que hace más interesante este tipo de investigaciones.

El almacenamiento térmico permite almacenar la electricidad en forma de calor o energía térmica de lechos empacados. Un compresor utiliza esa energía, calienta el aire y lo hace fluir por la roca a alta temperatura mientras esta absorbe el calor, explican los investigadores de la USAL. La roca se almacena a alta temperatura y cuando se requiere usar esa energía se revierte el proceso haciendo circular aire frio por la roca, lo que hace que el aire se caliente y mueva una turbina que genera nueva energía. Esto permite que o bien se genere energía o se pueda utilizar directamente el calor para calefacción, agua caliente o procesos industriales.

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