La Casa de la Mujer de Salamanca, epicentro de la influencia de la publicidad en la construcción de la imagen de la mujer

Este jueves 29 de octubre, a las 12:30 horas, la Casa de la Mujer Clara Campoamor de Salamanca acogerá una nueva sesión del programa Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana. Esta vez, la conferencia estará dedicada a reflexionar sobre el papel que desempeña la publicidad en la construcción de la imagen de las mujeres y de los referentes sociales.

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A la cabeza de este evento estará Eva Lahuerta Otero, profesora de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Salamanca, quien impartirá la conferencia titulada '¿Nos representan o nos venden? Mujeres, publicidad y construcción de referentes'. Así, en esta jornada, abierta a todo el público general, busca analizar cómo la comunicación comercial participa activamente en la creación de ideales y expectativas en torno a la figura femenina.

Tal y como apuntan desde la USAL, la publicidad forma parte del paisaje cotidiano y constituye uno de los principales agentes de socialización de nuestra sociedad. Estas herramientas publicitarias, en cambio, "no solo promocionan productos o servicios sino que también transmiten valores, estilos de vida y modelos de éxito".

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Por ello, a lo largo de dicha sesión se plantearán cuestiones fundamentales sobre si realmente los anuncios publicitarios representan a la mujer más allá de los viejos estereotipos de género. Asimismo, durante la intervención de la especialista se abordará el impacto del marketing de influencers y de las nuevas tendencias digitales en la construcción de la autoestima y las metas personales.

Así, se ofrecerá una mirada crítica sobre la responsabilidad de empresas, marcas y agencias de comunicación a la hora de emitir mensajes más inclusivos, al tiempo que se fomenta el pensamiento crítico de la ciudadanía para interpretar los discursos publicitarios en un entorno progresivamente digitalizado

Esta actividad se enmarca en el proyecto Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana, una iniciativa orientada a acercar el conocimiento científico a toda la sociedad con una clara perspectiva de género para promover la inclusión y la participación activa, contando en esta ocasión con servicio de interpretación en lengua de signos como parte de su compromiso por construir espacios verdaderamente accesibles para todas las personas, siendo la entrada totalmente libre hasta completar el aforo del recinto