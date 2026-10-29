Este jueves 29 de octubre, la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPSA ha celebrado por primera vez la festividad conjunta de sus cuatro titulaciones: Enfermería, Fisioterapia, Logopedia y Nutrición Humana y Dietética.

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Esta festividad, que ha coincidido con la conmemoración del Día Mundial de los Cuidados y el Apoyo, se ha centrado en una jornada interdisciplinar sobre neurorrehabilitación en la que han estado presentes unos 280 estudiantes.

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Así, este encuentro ha sido inaugurado por la decana de la Facultad, M.ª Paz Quevedo Aguado; y la directora gerente del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (CREA) del Imserso en Salamanca, Isabel Campo Blanco.

Durante el acto de apertura, la decana M.ª Paz Quevedo Aguado ha calificado la cita como un acontecimiento histórico para Facultad, ya que "es un hito especialmente significativo tener por primera vez una fiesta conjunta en la que hemos podido incorporar los intereses de las cuatro titulaciones".

Por su parte, la directora gerente del CREA, Isabel Campo Blanco, ha enfatizado la importancia del trabajo multidisciplinar e interdisciplinar en el ámbito del deterioro cognitivo y ha reivindicado el trabajo en equipo. "Es muy importante que os acostumbréis a tener en cuenta que solos no hacemos nada", ha señalado dirigiéndose al alumnado.

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Además, ha puesto en valor la relevancia de las terapias no farmacológicas en el abordaje de las demencias: "Vuestras cuatro titulaciones son indispensables y fundamentales para tratar y ayudar a personas con deterioro cognitivo y sus familias".

La UPSA celebra por primera vez la festividad conjunta de los cuatro grados de su Facultad de Ciencias de la Salud

Un tema principal: la atención a las personas con demencia

Tras el acto inaugural, la jornada ha continuado con la mesa redonda 'Una mirada compartida: Logopedia, Enfermería, Fisioterapia y Nutrición en la atención interdisciplinar a la persona con demencia'. En este sentido, la sesión ha reunido a profesionales en activo del centro estatal y a docentes de la Universidad para analizar las aportaciones específicas de cada disciplina.