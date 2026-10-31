La Universidad de Salamanca lanza la nueva USAL App para centralizar sus servicios digitales

La Universidad de Salamanca ha puesto en marcha la nueva USAL App, una plataforma móvil que unifica y amplía sus servicios digitales para estudiantes, docentes y personal de administración. La herramienta sustituye a las anteriores UXXI App, que deja de funcionar, y AppCrue, concentrando en un solo espacio el acceso a la información institucional, trámites académicos y recursos universitarios.

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Entre sus principales novedades se incluye el carnet digital con código de barras, la activación de la Tarjeta Europea del Estudiante (ESC), el acceso directo a la plataforma virtual Studium y al portal miUSAL para consultar notas y asignaturas, además de un sistema de notificaciones personalizadas.

La aplicación ya está disponible en Google Play y App Store, y requiere iniciar sesión con las credenciales habituales de idUSAL. La institución recomienda a todos los usuarios realizar el cambio a la nueva app para no perder el acceso a los servicios digitales.