Adiós a los precocinados y las frituras en los menús de hospitales y escuelas infantiles

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para mejorar la alimentación en hospitales, residencias y escuelas infantiles de 0 a 3 años, tanto públicas como privadas. La medida, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, busca reducir el consumo de alimentos poco saludables y aumentar la presencia de productos frescos y nutritivos.

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Según ha recogido Europa Press, uno de los principales cambios afecta a los alimentos precocinados, que quedarán limitados a un máximo de tres raciones al mes en hospitales y residencias. En las escuelas infantiles y en los menús hospitalarios destinados a menores, el límite será de una ración mensual. Las frituras tampoco podrán superar las dos raciones semanales.

Más alimentos frescos y menos azúcar La nueva normativa también apuesta por aumentar el consumo de frutas, verduras, pescado y legumbres. Al menos el 90% de las frutas y el 30% de las hortalizas deberán ser frescas y de temporada.

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Además, se establece que al menos el 70% de los productos de las máquinas expendedoras sean saludables. También se limitarán las bebidas azucaradas y energéticas, mientras que las máquinas de café ofrecerán las bebidas sin azúcar añadido por defecto.