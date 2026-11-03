Planificación, obra pública y seguridad para los arrendatarios: las medidas del PSOE para mejorar la situación de la vivienda en Salamanca

El PSOE de Salamanca ha lanzado una serie de propuestas de cara a mejorar la situación de la vivienda en la capital del Tormes, una problemática que preocupa en todos los rangos de edad posible y que obliga a muchas familias a destinar gran parte del porcentaje de su salario a tener un lugar en el que poder hacer vida.

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En los últimos años, la situación ha empeorado notablemente, aumentando el precio tanto de la compra como del alquiler, haciendo que sea imposible independizarse para muchos jóvenes que ven cómo han de seguir compartiendo piso.

Según indicaba María Sánchez, concejala del Ayuntamiento de Salamanca por el grupo municipal socialista, en personas especialmente vulnerables o en familias monoparentales, se está destinando el 60 por ciento del salario, lo que lleva a que la capital del Tormes se encuentra en “una situación de emergencia para tomar decisiones como las de la pandemia, donde la situación obedecía a una respuesta consensuada”.

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Por otro lado, Álvaro Antolín, concejal del PSOE en el Ayuntamiento, ha expuesto algunas de las posibles medidas que podrían hacer que mejorase la situación en Salamanca, entre las que se encuentran las siguientes.