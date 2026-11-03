Planificación, obra pública y seguridad para los arrendatarios: las medidas del PSOE para mejorar la situación de la vivienda en Salamanca

El PSOE de Salamanca ha lanzado una serie de propuestas de cara a mejorar la situación de la vivienda en la capital del Tormes, una problemática que preocupa en todos los rangos de edad posible y que obliga a muchas familias a destinar gran parte del porcentaje de su salario a tener un lugar en el que poder hacer vida.
En los últimos años, la situación ha empeorado notablemente, aumentando el precio tanto de la compra como del alquiler, haciendo que sea imposible independizarse para muchos jóvenes que ven cómo han de seguir compartiendo piso.
Según indicaba María Sánchez, concejala del Ayuntamiento de Salamanca por el grupo municipal socialista, en personas especialmente vulnerables o en familias monoparentales, se está destinando el 60 por ciento del salario, lo que lleva a que la capital del Tormes se encuentra en “una situación de emergencia para tomar decisiones como las de la pandemia, donde la situación obedecía a una respuesta consensuada”.
Por otro lado, Álvaro Antolín, concejal del PSOE en el Ayuntamiento, ha expuesto algunas de las posibles medidas que podrían hacer que mejorase la situación en Salamanca, entre las que se encuentran las siguientes.
- Planificar a diez años las políticas de vivienda pública implicando a todos los agentes sociales.
- Una vez se reconozca todo lo anterior, aprovechar esto para saber qué líneas se han de seguir.
- Construcción de vivienda pública y apostar por la rehabilitación de otras para que sean lugares dignos en los que vivir.
- Alquiler seguro a través del patronato de la vivienda dando seguridad a los arrendatarios.
- Control de la vivienda de uso turístico.
- Reforzar las ayudas al alquiler con medidas complementarias a las del Gobierno y a las de la Junta de Castilla y León.
- Bonificación a aquellas personas que pongan viviendas accesibles y agravar el IBI en las viviendas que no estén en el mercado.
- Declarar zonas tensionadas a los barrios de Salamanca donde la situación empeore notablemente.
- Exigir tanto a la Junta como al Gobierno que participen de manera activa en la mesa de la vivienda.
De este modo, se persigue desde el propio Partido Socialista que se pueda garantizar una vivienda digna y asequible a todo aquel que lo necesite, aumentando el parque de construcción pública de la misma para facilitar el acceso a un bien de primera necesidad.