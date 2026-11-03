'Voces contra el silencio': 85 obras que conmemoran el décimo aniversario de Ascbyc

'Voces contra el silencio' es la exposición que se ha presentado en la mañana de este lunes 3 de noviembre por parte de la presidenta de la Asociación Salmantina Contra el Bullying y Ciberbullying (Ascbyc), Carmen Guillén, que ha estado compañada por la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, el concejal de Participación Social y Voluntariado, Roberto Martín, y el decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, Estifen Tedejo.

Publicidad Publicidad

La exposición está formada por 85 obras que conmemoran el décimo aniversario de Ascbyc y que han sido elaboradas por estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca.

Las obras se encuentran en el Centro Municipal Integrado (CMI) Julián Sánchez 'El Charro', donde permanecerán hasta el 16 de noviembre, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, y los sábados y domingos de 10:00 a 14:00 horas.

Publicidad Publicidad

Exposición Voces Contra El Silencio De Ascbyc. Ayuntamiento De Salamanca

Desde el Ayuntamiento indican que la exposición invita a reflexionar sobre el impacto del acoso escolar y la importancia de visibilizar este problema que afecta a niños y jóvenes.

Entre el 6 y el 7 de noviembre tendrá lugar el primer Congreso Internacional Científico Cultural y de Transferencia Social organizado por Ascbyc en el Centro Internacional del Español, que reunirá investigación, práctica profesional, experiencia asociativa, acción institucional y participación ciudadana para analizar el acoso escolar y el ciberacoso desde perspectivas educativas, sociosanitarias, jurídicas, tecnológicas y comunitarias.