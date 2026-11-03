El PSOE exige a Mañueco un plan urgente ante los casi 7.000 pacientes que esperan una operación

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca acumula cerca de 7.000 pacientes pendientes de una intervención quirúrgica, con una demora media de 131 días, más de cuatro meses de espera. Así lo ha denunciado el procurador socialista por Salamanca, Fran Díaz, tras conocerse los últimos datos de las listas de espera sanitarias.

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Según el PSOE, Salamanca registra el mayor número de pacientes pendientes de una operación de toda Castilla y León. Además, la demora media ha aumentado 40 días en apenas un año, pasando de 91 a 131 días. Una cifra que también supera en doce días la media autonómica, situada en 119 días.

Más de 32.000 salmantinos esperan una cita médica A las listas de espera quirúrgicas se suman otros 32.000 salmantinos pendientes de una citación médica. Para Fran Díaz, estos datos reflejan el empeoramiento de la situación sanitaria en la provincia y la necesidad de adoptar medidas urgentes.

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El procurador socialista ha anunciado que su partido reclamará a la Junta de Castilla y León un plan de choque para reducir las demoras, con más recursos, personal e infraestructuras sanitarias.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de reforzar la Atención Primaria para evitar la saturación del hospital salmantino y garantizar una atención sanitaria en mejores condiciones.

Desde el PSOE consideran que la evolución de las listas de espera es preocupante y reclaman al Gobierno autonómico medidas concretas para reducir los tiempos de espera que afectan a miles de pacientes en Salamanca.