Salamanca, entre las provincias con más candidatos de CSIF a las elecciones sindicales de Educación del 3 de diciembre

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado un total de 1.607 candidaturas (416 más que en 2022) a las elecciones sindicales de Educación no universitaria en Castilla y León, que se celebrarán el 3 de diciembre.

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Salamanca junto a León y Valladolid son las provincias que más candidatos han presentado, con 274, 262 y 227, respectivamente. Sigue Ávila con 188, Burgos con 159, Palencia con 153, Zamora con 123, Segovia con 111 y Soria con 101.

En estas elecciones hay que elegir 243 delegados, 4 más que en los anteriores comicios: 25 en Ávila, 29 en Burgos, 31 en León, 25 en Palencia, 27 en Salamanca, 25 en Segovia, 23 en Soria, 33 en Valladolid y 25 en Zamora.

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Desde CSIF apuntan que "de un censo de 29.027 docentes en los comicios de 2022, se ha pasado a 31.937 en esta convocatoria, 2.910 docentes electores más". En Ávila, hay un censo actual de 2.654 docentes, en Burgos 4.418, en León 5.564, en Palencia 2.136, en Salamanca 3.897, en Segovia 2.816, en Soria 1.780, en Valladolid 6.144 y en Zamora 2.528.

CSIF explica que, en los últimos cuatro años, la actuación sindical del sindicato independiente ha estado determinada por "el apoyo a los docentes de Castilla y León" y por eso vuelve a pedir el respaldo del profesorado "para seguir trabajando de forma prioritaria y desde la independencia en sus condiciones sociolaborales".

El sindicato mantiene como una de sus principales demandas continuar avanzando hacia la equiparación salarial del profesorado de Castilla y León y aportar por abrir una negociación específica centrada en las retribuciones, así como avanzar en el cumplimiento de los compromisos aún pendientes incluidos en el Acuerdo de 22 de septiembre de 2025.

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