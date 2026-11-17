La programación semanal de la Red de Bibliotecas Municipales de Salamanca llega llena de propuestas culturales para todos los públicos, con la danza, la música y el teatro como protagonistas. Uno de los principales atractivos será el taller intergeneracional ‘Habitar el vacío’, incluido en el Festival del Movimiento VOLTEO 2026, que se celebrará el próximo sábado 21 de noviembre.

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La actividad tendrá lugar en el teatro de la Biblioteca Municipal Torrente Ballester, de 10:30 a 13:30 horas, y estará impartida por la creadora y bailarina Lola Eiffel. Dirigida a personas a partir de 14 años, la propuesta plantea un acercamiento a la creación coreográfica a través de la experimentación, la escucha y el movimiento compartido.

El taller está abierto a participantes de diferentes edades y no requiere experiencia previa en danza. Se plantea como un espacio para explorar las posibilidades expresivas del cuerpo y descubrir nuevas formas de relacionarse con el entorno y con otras personas. Todavía quedan plazas disponibles y las invitaciones pueden recogerse en cualquiera de las bibliotecas de la red municipal.

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Más danza y teatro durante el fin de semana El Festival VOLTEO 2026 contará con otras dos propuestas en la Torrente Ballester. La primera llegará el viernes 20 de noviembre, a las 19:00 horas, con el ‘Concierto N.º 3’, de Babirusa Danza y Tranki Ruido Lab, un espectáculo que combina danza contemporánea, música experimental y diseño sonoro.

El sábado 21, a las 18:30 horas, será el turno de Teloncillo Teatro con ‘El mar’, una propuesta dirigida a la primera infancia que invita a descubrir el universo marino.

Caamaño & Ameixeiras cierran el Festival de Folk La música también tendrá su espacio este jueves 19 de noviembre, a las 19:00 horas, con el último concierto del VII Festival de Folk ‘En la biblioteca, otoño se escribe con folk’.

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